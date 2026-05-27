Le autorità spagnole hanno eseguito perquisizioni presso la sede del Partito Socialista, sotto ordine del tribunale dell'Audiencia Nacional. Le operazioni sono legate a un'indagine su presunti finanziamenti illeciti del partito, di cui il segretario è il premier. Le perquisizioni mirano a raccogliere prove relative a questa questione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti.

Terremoto nel Partito Socialista di Spagna. All’alba di oggi, agenti della Guardia Civil si sono presentati nella sede centrale della compagine politica, in via Ferraz a Madrid. Stando ai media iberici, l’operazione è disposta dal tribunale dell’Audiencia Nacional percercare informazioni nell’ambito di un’inchiestasu un presuntofinanziamento illecito del partito. Il segretario di quest’ultimo è il premierPedro Sanchez, che si trova al momento a Roma, in udienza ufficiale daPapa Leone XI. Secondo fonti vicine all’inchiesta, citate dall’agenziaEfe, le operazioni, destinate a proseguire nella giornata, mirano a raccogliere documenti, file e materiale relativo apagamenti in contanti avvenuti nel Psoe tra il 2017 e il 2024 per la liquidazione di spese di dirigenti e impiegati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Spagna, perquisizioni in sede Partito Socialista di Sanchez: indagini su presunti finanziamenti illeciti

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