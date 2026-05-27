Terremoto per Sanchez | la Guardia Civil nella sede del partito socialista
Stamattina, agenti della Guardia Civil dell’Unità Operativa Centrale sono entrati nella sede del Partito socialista a Madrid per una perquisizione. La visita delle forze dell’ordine è avvenuta in mattinata, senza precedenti ufficiali, e si è concentrata sugli uffici centrali del partito. La perquisizione è ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’operazione.
Un terremoto giudiziario travolge la sinistra spagnola. Agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Psoe, il Partito socialista spagnolo del premier Pedro Sanchez, a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Leire Díez, come confermato a El Paìs da fonti vicine all'inchiesta. Nel corso della stessa operazione, ordinata dal giudice della Corte Nazionale Santiago Pedraz, gli agenti... 🔗 Leggi su Iltempo.it
ÚLTIMA HORA | Terremoto en el PSOE: La UCO asalta Ferraz por financiación ilegal y dopaje electoral
Notizie e thread social correlati
Spagna, “Guardia Civil nella sede del Partito Socialista”La Guardia Civil ha fatto irruzione nella sede del Partito Socialista in Spagna nell’ambito di un’indagine su un presunto finanziamento illecito.
Spagna, la Guardia Civil nella sede centrale del Partito Socialista a MadridAgenti della Guardia Civil sono entrati questa mattina nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, in via Ferraz.
Spagna, blitz della Guardia civil nella sede del Psoe mentre Sánchez è a Roma dal PapaLa Guardia civil spagnola si è presentata all'alba nella sede del Psoe in via Ferraz a Madrid. Proprio in queste ore il leader socialista e premier spagnolo Pedro Sanchez si trova a Roma, in udienza u ... tg.la7.it
Spagna, la Guardia Civil nella sede del partito socialista: l'inchiesta che terremota SanchezUn terremoto giudiziario travolge la sinistra spagnola. Agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil sono arrivati ... iltempo.it