Terremoto per Sanchez | la Guardia Civil nella sede del partito socialista

Notizia in breve

Stamattina, agenti della Guardia Civil dell’Unità Operativa Centrale sono entrati nella sede del Partito socialista a Madrid per una perquisizione. La visita delle forze dell’ordine è avvenuta in mattinata, senza precedenti ufficiali, e si è concentrata sugli uffici centrali del partito. La perquisizione è ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’operazione.