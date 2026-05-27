Terremoto per Sanchez | la Guardia Civil nella sede del partito socialista

Da iltempo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stamattina, agenti della Guardia Civil dell’Unità Operativa Centrale sono entrati nella sede del Partito socialista a Madrid per una perquisizione. La visita delle forze dell’ordine è avvenuta in mattinata, senza precedenti ufficiali, e si è concentrata sugli uffici centrali del partito. La perquisizione è ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni dell’operazione.

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Un terremoto giudiziario travolge la sinistra spagnola. Agenti dell'Unità Operativa Centrale (Uco) della Guardia Civil sono arrivati stamattina presto presso la sede federale del Psoe, il Partito socialista spagnolo del premier Pedro Sanchez, a Madrid per compiere una perquisizione. Gli agenti cercano documenti relativi al cosiddetto caso Sepi, un presunto schema di corruzione in cui è implicato, tra gli altri, l'ex membro del Partito Socialista e funzionario pubblico Leire Díez, come confermato a El Paìs da fonti vicine all'inchiesta. Nel corso della stessa operazione, ordinata dal giudice della Corte Nazionale Santiago Pedraz, gli agenti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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