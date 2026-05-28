Spaccio a Villaricca 3 chili di hashish sequestrati | il GIP dispone la scarcerazione per la coppia di pusher

Da teleclubitalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri di Villaricca hanno sequestrato tre chili di hashish durante un'operazione di spaccio. La coppia arrestata è stata poi scarcerata dal giudice, con la condizione di una pena sospesa.

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Erano stati arrestati dai carabinieri della stazione di Villaricca con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma il giudice ha disposto per entrambi la scarcerazione con pena sospesa. Protagonisti della vicenda sono Raffaele D’Ausilio, 32 anni, e Cristina Napolano, 26 anni. I due coniugi erano finiti in manette dopo un controllo eseguito dai militari dell’Arma sul territorio di Villaricca. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due viaggiavano in auto quando i carabinieri hanno intimato l’alt durante un posto di controllo. Nel corso della perquisizione del veicolo sarebbero state rinvenute due dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e circa 350 euro in contanti. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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