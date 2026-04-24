Nella giornata del 24 aprile 2026, le forze dell’ordine hanno sequestrato più di otto chili di droga a Bologna, tra hashish, cocaina, crack ed ecstasy. Quattro persone sono state arrestate in relazione a un’attività di spaccio. L’intervento ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti di varia tipologia e peso, evidenziando un’operazione mirata contro il traffico di sostanze illegali in città.

Bologna, 24 aprile 2026 – Scacco allo spaccio: sequestrati otto chili di hashish, 350 grammi di cocaina, dieci di crack e otto di ecstasy. Poi, quattro arresti in flagranza e una denuncia a piede libero. Questo il bilancio di una serie di attività anti-spaccio della Questura svolte nel corso della settimana. Coinvolte diverse vie e zone della città. A partire da quella in stazione. Droga nelle vie Amendola e Boldrini . Il primo arresto risale a martedì in via Amendola, dove la Squadra mobile ha arrestato in flagranza, mentre spacciava crack, un nigeriano di 27 anni, gravato da numerosi precedenti specifici. Il giovane era stato notato più volte in zona ed è stato trovato in possesso di due grammi di sostanza e di denaro ritenuto profitto di spaccio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scacco allo spaccio: sequestrati oltre otto chili di droga e quattro pusher in manette a Bologna

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