Benevento 23enne arrestato per droga e auto con targa clonata | il Gip dispone la scarcerazione
Nella notte tra venerdì e sabato scorso, un giovane è stato arrestato a Benevento per possesso di droga e per aver guidato un’auto con targa clonata. Dopo alcune ore, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la scarcerazione, disponendo misure alternative. L’arresto era stato eseguito dai carabinieri durante un controllo di routine. La vicenda riguarda anche il sequestro dell’auto e della sostanza stupefacente trovata a bordo.
Tempo di lettura: < 1 minuto Era stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato scorso e condotto in carcere dopo un controllo che aveva portato al rinvenimento di oltre 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e una consistente somma di denaro contante, elementi che avevano fatto ipotizzare un’attività di spaccio. Nel corso delle ulteriori indagini, inoltre, era emerso che l’autovettura in uso al giovane, un 23enne di Benevento identificato con le iniziali M.G., risultava circolare con una targa clonata, aggravando ulteriormente il quadro investigativo. Nella giornata odierna si è svolta l’udienza di convalida davanti al Gip competente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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