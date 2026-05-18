Benevento 23enne arrestato per droga e auto con targa clonata | il Gip dispone la scarcerazione

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, un giovane è stato arrestato a Benevento per possesso di droga e per aver guidato un’auto con targa clonata. Dopo alcune ore, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la scarcerazione, disponendo misure alternative. L’arresto era stato eseguito dai carabinieri durante un controllo di routine. La vicenda riguarda anche il sequestro dell’auto e della sostanza stupefacente trovata a bordo.

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