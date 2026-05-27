Sorpreso con droga vicino alla stazione | oppone resistenza bloccato e segnalato alla Questura

Da salernotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina a Battipaglia, la Polizia Municipale ha fermato un extracomunitario vicino alla stazione ferroviaria, dove era stato già visto consumare sostanze stupefacenti. L’uomo, trovato in possesso di droga, ha opposto resistenza e ha cercato di scappare. È stato quindi bloccato e segnalato alla Questura. Sul posto, il vicecomandante Domenico Di Vita ha diretto l’intervento.

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In azione, a Battipaglia, stamattina, la Polizia Municipale, guidata sul campo dal vicecomandante Domenico Di Vita: nei pressi della stazione ferroviaria, è stato individuato un cittadino extracomunitario, già più volte notato a consumare sostanze stupefacenti. Durante il controllo, l’uomo – di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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