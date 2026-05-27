Sorpreso con droga vicino alla stazione | oppone resistenza bloccato e segnalato alla Questura

Notizia in breve

Questa mattina a Battipaglia, la Polizia Municipale ha fermato un extracomunitario vicino alla stazione ferroviaria, dove era stato già visto consumare sostanze stupefacenti. L’uomo, trovato in possesso di droga, ha opposto resistenza e ha cercato di scappare. È stato quindi bloccato e segnalato alla Questura. Sul posto, il vicecomandante Domenico Di Vita ha diretto l’intervento.