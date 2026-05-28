Sostituzione di un misuratore al serbatoio Forche giornata senz' acqua in diversi quartieri | ecco dove

Venerdì 29 maggio, l’erogazione idrica sarà sospesa in diversi quartieri di Agrigento a causa di un intervento programmato da Siciliacque al serbatoio Forche. La sospensione si rende necessaria per la sostituzione di un misuratore nel serbatoio. Aica ha comunicato la giornata senza acqua ai cittadini, che dovranno fare a meno dell’acqua potabile durante tutto il giorno.

Nuova sospensione dell’erogazione idrica ad Agrigento. A comunicarlo è Aica che informa la cittadinanza di un intervento programmato da Siciliacque al serbatoio Forche previsto per venerdì 29 maggio. Nel dettaglio, sarà effettuata la sostituzione del misuratore fiscale attualmente non funzionante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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