I dati più recenti sul clima segnalano una diminuzione delle emissioni di gas serra del 30% nel 2024 rispetto ai livelli del 1990. Questa riduzione si verifica in un anno in cui vengono monitorati e registrati i dati ambientali globali. Le statistiche indicano un progresso rispetto a periodi precedenti, con un trend che mostra un calo significativo delle emissioni. I dati sono stati diffusi da enti internazionali specializzati nel monitoraggio ambientale.

Arrivano i nuovi dati sul clima, le emissioni di gas serra sono in calo del 30% nel 2024 rispetto ai livelli del 1990. Questo quanto emerge dai nuovi dati dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nell’ambito dell’Inventario nazionale delle emissioni dei gas serra e dell’Inventario delle emissioni atmosferiche, trasmessi agli organismi europei e internazionali, e in particolare alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e alla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Unece). In tempi di crisi energetica infinita, le emissioni sono in discesa del 3,6% rispetto al 2023.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I nuovi dati sul clima, le emissioni in calo del 30%

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