Nel 2025, il Gruppo Estra ha registrato una diminuzione delle emissioni di gas serra e ha quadruplicato gli investimenti in progetti di energia verde. Sono stati inoltre ridotti gli infortuni sul lavoro rispetto all’anno precedente. I risultati ESG mostrano un miglioramento complessivo delle performance ambientali e di sicurezza, con un incremento degli investimenti dedicati alla transizione energetica. Le attività del gruppo continuano a focalizzarsi sulla riduzione dell’impatto ambientale e sulla tutela dei lavoratori.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Nel 2025 il Gruppo Estra ha ridotto le emissioni, accelerato gli investimenti nella transizione energetica e migliorato in modo significativo la sicurezza sul lavoro. Sono i risultati della Dichiarazione di Sostenibilità 2025, redatta secondo gli standard europei, certificata da una società di revisione indipendente e approvata dall’Assemblea dei Soci. I dati riguardano tutte le società del Gruppo. Gli investimenti in attività legate alla transizione energetica quadruplicano, passando dal 14% al 63% del totale, trainati dall’ingresso nel settore eolico con l’acquisizione di Eolica PM, società titolare di un parco eolico operativo da 51,75 MW, situato nei comuni di Morcone e Pontelandolfo, in Campania. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estra, i risultati ESG del 2025: emissioni in calo, investimenti verdi quadruplicati e meno infortuni

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