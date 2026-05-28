Il 27 maggio, il Santo Padre ha istituito una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. La Commissione si impegnerà a garantire la continuità di un presidio che offre servizi medici, chirurgici e di ricerca scientifica di alta qualità. Questa decisione mira a sostenere immediatamente la struttura e a mantenere i livelli di eccellenza nel settore sanitario e di ricerca.

Sostegno immediato a Casa Sollievo - la Commissione garantirà la continuità di un presidio d'eccellenza medica, chirurgica e della ricerca scientifica «Il 27 maggio il Santo Padre ha voluto istituire una Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Molte persone e anche molti giornalisti ci chiedono se si tratti di un commissariamento. Ovviamente non è un commissariamento, è una “Commissione di indirizzo e vigilanza”, così come avviene in molti governi quando si occupano delle società partecipate. Avremo una prova di questo abbastanza a breve termine. La Fondazione, entro il mese di giugno, approverà il bilancio al 31 dicembre del 2025 e con la scadenza del bilancio cadranno anche le cariche e ci sarà la necessità di nominare il Consiglio di Amministrazione e di nominare il direttore generale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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