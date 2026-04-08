Fondazione Telethon torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare

A Napoli è tornata l'iniziativa di solidarietà e sport organizzata da Fondazione Telethon, chiamata “Walk of Life”. L'evento mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La camminata coinvolge partecipanti di diverse età e si svolge in un percorso cittadino. La manifestazione rappresenta un momento di sensibilizzazione sulla tematica delle malattie genetiche.

Torna a Napoli la "Walk of Life", iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Domenica 12 aprile torna a Napoli la Walk of Life, l’iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. L’evento, giunto alla XIII edizione e presentato nel corso di una conferenza stampa nella Sala Pignatiello del Comune di Napoli, rappresenta un momento di grande sostegno e vicinanza alle persone che convivono con una patologia rara, e un’occasione per raccogliere fondi da destinare alla ricerca. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fondazione Telethon, torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare Telethon, sport e solidarietà per la ricerca sulle malattie rare. A Napoli torna la Walk of LifeDomenica 12 aprile Napoli ospiterà la XIII edizione della Walk of Life, l’iniziativa promossa da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca... Malattie genetiche rare, Fondazione Telethon e Regione Lombardia finanziano 27 progetti di ricerca per 7 milioni di euroMilano, 9 febbraio 2026 – Il primo round della seconda edizione (2025-2027) del bando “multi-round” di Fondazione Telethon ha portato alla selezione... Temi più discussi: A Napoli torna la Walk of Life: sport e solidarietà con Fondazione Telethon; In ricordo del Professor Claudio Bordignon, pioniere della terapia genica; TORNA IO PER LEI, LA CAMPAGNA DI FONDAZIONE TELETHON CHE CELEBRA LE MAMME RARE; Sort e solidarietà sul Garda con la nuova edizione della Salò run for Telethon. Torna a Napoli la Walk of Life, iniziativa organizzata da Fondazione TelethonDomenica 12 aprile torna a Napoli la Walk of Life, l’iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica ... napolivillage.com Torna la Walk of life, a Napoli si corre per Telethon e la ricercaLa Walk of Life 2026 , l'evento podistico di solidarietà promosso dalla Fondazione Telethon, torna a colorare le strade di Napoli. (ANSA) ... ansa.it Sikania Network per FONDAZIONE TELETHON dal 30 Aprile al 3 Maggio 2026 in piazza università Catania. Grazie per la foto Niko Emanuele - facebook.com facebook