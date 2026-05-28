Sosta selvaggia | Bloccati i bus È pericoloso

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un autobus si trova bloccato in una zona di sosta selvaggia, creando difficoltà alla circolazione. Il veicolo si avvicina all’incrocio di via Borsa con via Ferrari o via Cederna, dove la presenza di veicoli in sosta irregolare impedisce il normale passaggio. La situazione viene segnalata come pericolosa e può influire sulla sicurezza del traffico locale. Non sono stati riportati incidenti o danni, ma la presenza di veicoli parcheggiati in modo non autorizzato ostacola il transito dei mezzi pubblici.

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L’autobus imbocca la strada, si avvicina all’incrocio di via Borsa con via Ferrari o con via Cederna. Ma non può passare. Decine di automobili parcheggiate in divieto di sosta permanente lo impediscono. Non può fermarsi a caricare e scaricare in tutta sicurezza i suoi passeggeri. L’autista è costretto a mettersi le mani fra i capelli e infilarsi rasente alle vetture parcheggiate nella speranza di non urtarne nessuna, anche perché a pagare i danni sarebbe lui. Scene di ordinaria degrado, inciviltà e disagio, oltre che di insicurezza stradale, al quartiere Cederna di Monza, lungo il tragitto della linea 206 battuto ogni giorno dagli autobus Net, dalle 6 alle 20 circa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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