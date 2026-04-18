Le fermate degli autobus sono spesso occupate da veicoli in sosta irregolare, creando disagi alla circolazione nel centro cittadino. Gli autisti manifestano frustrazione e chiedono l’intervento di controllori qualificati per garantire il rispetto delle regole. I sindacati del trasporto pubblico segnalano come questa situazione comprometta sia la regolarità delle corse sia la sicurezza dei passeggeri. La questione richiede interventi concreti per contenere il fenomeno.

Sosta selvaggia alle fermate e traffico in centro: doppio allarme dei sindacati del trasporto pubblico, che chiedono più controlli e soluzioni per migliorare il servizio. La Cisl propone di affidare anche ad Autolinee Toscane il controllo della sosta nelle fermate e ai capolinea, con personale appositamente formato. "Il lavoro della Municipale è encomiabile e Cerbero passa spesso, ma non basta perché le fermate sono migliaia, così come i veicoli che intralciano i mezzi pubblici giorno e notte", spiega Gianluca Mannucci, coordinatore Fit Cisl Tpl Firenze. Le conseguenze sono pratiche e portano disagi tanto ai conducenti che ai passeggeri: "Per un autista che deve effettuare la pausa è impensabile lasciare il bus in mezzo alla strada; allo stesso tempo l’accesso ai mezzi delle persone con problemi di mobilità diventa molto difficoltoso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sosta selvaggia, bus in trappola. Autisti esasperati: "Adesso basta. Servono controllori specializzati"

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sosta selvaggia, bus in trappola. Autisti esasperati: Adesso basta. Servono controllori specializzati; Piazza Stazione, correttivi per risolvere i problemi di sicurezza denunciati dai conducenti dei bus; Caos viabilità all’aeroporto di Lamezia tra sosta selvaggia e code; Spalletta dell'Arno, Giani risponde alle critiche: Ripristino rigoroso.

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