Sorrento St Teresa' s Academy Choir in concerto alla Chiesa di San Francesco
Il coro della St. Teresa’s Academy si è esibito ieri sera nella chiesa di San Francesco a Sorrento. L’evento si è svolto nel cuore del centro storico, attirando un pubblico di appassionati e cittadini. La performance ha visto il coro cantare brani tradizionali e moderni, riempiendo la chiesa di musica. La chiesa, con le sue arcate e decorazioni, ha fatto da cornice all’esibizione.
Il St. Teresa’s Academy Choir arriva a Sorrento per un concerto presso la Chiesa di San Francesco, uno dei luoghi più affascinanti del centro storico cittadino.Il coro nasce all’interno della lunga tradizione educativa e spirituale della St. Teresa’s Academy, istituzione cattolica con oltre 150. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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