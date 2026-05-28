Sorrento St Teresa' s Academy Choir in concerto alla Chiesa di San Francesco

Notizia in breve

Il coro della St. Teresa’s Academy si è esibito ieri sera nella chiesa di San Francesco a Sorrento. L’evento si è svolto nel cuore del centro storico, attirando un pubblico di appassionati e cittadini. La performance ha visto il coro cantare brani tradizionali e moderni, riempiendo la chiesa di musica. La chiesa, con le sue arcate e decorazioni, ha fatto da cornice all’esibizione.