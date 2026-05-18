St Teresa' s Academy Choir in concerto a Firenze presso la Basilica di Santa Trinita

Il coro della St. Teresa’s Academy si esibirà a Firenze, presso la Basilica di Santa Trinita, situata nel centro storico. L’evento si svolgerà in una delle chiese più rappresentative della città, nota per la sua architettura e le opere d’arte. La partecipazione del coro è prevista in un concerto pubblico, che coinvolge studenti e insegnanti dell’istituto. L’appuntamento si inserisce nel calendario di eventi culturali che si tengono nella zona centrale di Firenze.

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Il St. Teresa’s Academy Choir arriva a Firenze per un concerto presso la Basilica di Santa Trinita, nel cuore del centro storico cittadino.Il coro nasce all’interno della lunga tradizione educativa e spirituale della St. Teresa’s Academy, istituzione cattolica con oltre 150 anni di storia. Il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rockin' Around the Christmas Tree - Filarmonica Puccini - I solisti Jam Academy - Coro G. Ungaretti Sullo stesso argomento Per 18 anni superiora della Piccola famiglia di Santa Teresa, Ravenna piange suor Maria Teresa GrilliIeri mattina, all'età di 91 anni, se n'è andata suor Maria Teresa Grilli, per 18 anni superiora delle suore della Piccola famiglia di Santa Teresa di...