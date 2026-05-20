St Teresa' s Academy Choir alla chiesa di Sant' Ignazio di Loyola
Il coro dell’istituto St. Teresa’s Academy si esibirà a Roma, presso la chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, uno degli edifici barocchi più noti del centro storico. La chiesa, famosa per le sue decorazioni e la sua architettura, ospiterà il concerto del coro, che si terrà in un ambiente storico molto frequentato. L’evento vedrà la partecipazione del coro scolastico, che proporrà un repertorio di brani vocali. La chiesa è situata nel cuore della città, vicino a numerosi punti di interesse culturale.
Il St. Teresa’s Academy Choir arriva a Roma per un concerto presso la Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, uno dei gioielli barocchi del centro.Il coro nasce all’interno della lunga tradizione educativa e spirituale della St. Teresa’s Academy, istituzione cattolica con oltre 150 anni di storia. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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