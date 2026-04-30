Cornaredo ventenne sorpreso a spacciare al parco

A Cornaredo, un giovane di vent'anni è stato sorpreso dagli agenti del Nucleo Investigativo mentre spacciava droga in un parco pubblico. Gli agenti lo hanno individuato mentre si trovava nell’area verde, e successivamente è stato fermato e controllato. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e ha avviato le procedure di identificazione. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Cornaredo (Milano), 30 aprile 2026 – È stato notato in un parco pubblico in atteggiamento sospetto dagli uomini del Nucleo Investigativo della polizia locale di Cornaredo. Visti i suoi precedenti per spaccio di stupefacenti gli agenti hanno deciso di fare una perquisizione personale e gli hanno trovato addosso trovato alcune dosi di droga, probabilmente era in attesa dei clienti, ma questa volta non ha concluso la vendita. È scattata anche la perquisizione domiciliare. È qui, nella sua abitazione, che grazie al fiuto dell'unità cinofila sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana, suddivisa in dosi, e pronta per essere venduta, oltre a materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e denaro contante provento dell'attività illecita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cornaredo, ventenne sorpreso a spacciare al parco Notizie correlate Arrestato 18enne a Scampia: sorpreso a spacciare eroina nel parco Celeste, sequestrati droga e 260 euroSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Nel bosco per spacciare cocaina e hashish: ventenne arrestatoCalice al Cornoviglio, 17 marzo 2026 –Vicino al bosco con la droga, ventenne arrestato.