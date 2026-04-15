Sorpreso a spacciare crack a due passi dal Castello della Zisa arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre vendeva crack a pochi passi dal Castello della Zisa. Secondo quanto riferito, aveva appena ceduto una dose a un cliente quando si è trovato davanti due agenti in borghese, che lo hanno fermato sul momento. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto l’attività di spaccio, che si svolgeva in un’area frequentata da cittadini e visitatori.

Aveva appena ceduto una dose di crack a un suo cliente, senza rendersi conto che a breve c’erano due poliziotti in abiti civili appostati. I Falchi hanno arrestato nei giorni scorsi in via Mulini, a due passi dal Castello della Zisa, un uomo di 48 anni (R. N. L. le iniziali) con l’accusa di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pusher in trasferta sorpreso a spacciare crack: 52enne finisce in manette Sorpreso a spacciare hashish, arrestato ventottenneUn ventottenne, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere...