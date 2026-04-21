Furto di ulivi secolari ad Alatri | sorpresi con l' escavatore denunciati due giovani di Arnara

La scorsa settimana, le forze dell’ordine hanno intercettato due giovani di Arnara mentre tentavano di rubare ulivi secolari ad Alatri. I ragazzi sono stati fermati mentre utilizzavano un escavatore per prelevare le piante, e sono stati successivamente denunciati. Il furto di ulivi di questa portata si verifica sempre più spesso nelle campagne ciociare, ma in questo caso l’operazione delle autorità ha impedito che il colpo andasse a buon fine.

Il furto di piante secolari, un fenomeno sempre più diffuso nelle campagne ciociare, ha registrato una rapida battuta d'arresto lo scorso fine settimana grazie al tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine. I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri hanno.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Alatri, in auto con coltelli, droga e una pistola senza tappo rosso: denunciati tre giovaniI ragazzi, tutti residenti a Isola del Liri, hanno tentato di eludere un posto di controllo dei Carabinieri accampando la scusa di un appuntamento Un... Roma: sorpresi con attrezzi da scasso in auto in via Merulana, due denunciatiDue persone sono state denunciate nella tarda serata di ieri, precisamente intorno alle 22, dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di... Contenuti di approfondimento Alatri (Fr). Furti di Ulivi secolari: individuati gli autori, denunciatii Carabinieri si portavano presso l’abitazione dei due soggetti ove trovavano le due piante di ulivo che sottoponevano a sequestro ... ilmetropolitano.it Rubano due ulivi secolari: denunciatiNel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno denunciato due giovani per furto aggravato in concorso, al termine di un intervento effettu ... ciociariaoggi.it