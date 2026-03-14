Tentato furto in un capannone nella zona industriale | presi e denunciati due minori

Due minori sono stati presi e denunciati dopo un tentato furto in un capannone in costruzione nella zona industriale di Brindisi. L'episodio si è verificato all’alba di oggi, sabato 14 marzo, in via Girolamo Fracastoro, vicino all’intersezione con via Enrico Fermi. La tentata azione furtiva è stata interrotta prima che potesse causare ulteriori danni.

Allarme scattato alle 5 del mattino. Intervento della vigilanza privata e dei carabinieri: i due sono stati rintracciati poco dopo nel parcheggio dell'Eurospin BRINDISI - Furto sventato all'alba di oggi, sabato 14 marzo, in un capannone in costruzione sito in via Girolamo Fracastoro nei pressi dell'intersezione con via Enrico Fermi, nella zona industriale di Brindisi. I ladri, che poi sono stati rintracciato poco dopo, stavano tentando di asportare pannelli metallici utilizzati per le recinzioni. L'allarme è scattato intorno alle 5.30, facendo intervenire sul posto una pattuglia della vigilanza privata Rangers. Mentre la guardia giurata, eseguiva il sopralluogo i due malfattori si sono dati alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Cremona, sorpresi a rubare nella piazzola ecologica: due denunciati per tentato furto aggravatoCremona, 24 dicembre 2025 – Sorpresi a rovistare nei cassoni all’interno della piazzola ecologica. Viareggio: bisca clandestina nella zona industriale, 12 denunciatiVIAREGGIO (LUCCA) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca sono intervenuti all’interno di un’associazione ricreativa che era da tempo... Contenuti utili per approfondire Tentato furto Temi più discussi: MESTRE: TENTA IL FURTO IN UN’ABITAZIONE. SORPRESO E ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA; Tentato furto di rame agli Erzelli, un arresto nella notte; Breve inseguimento dopo un tentato furto in una villetta, a bordo del veicolo c'era il kit del perfetto truffatore; Monza: tentato furto d'auto e di un profumo, doppio arresto. Val Calepio, tentato furto in casa del defunto: sventato dall’amico sentinellaIL CASO. Uomo sospetto si presenta la mattina e poi durante il funerale. Ma trova l’abitazione presidiata e deve allontanarsi. ecodibergamo.it Catania, Polizia Locale sventa un furto in un negozio di via EtneaTentato furto sventato nel cuore del centro cittadino. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Catania, in servizio di pattuglia con la sezione viabilità, sono intervenuti in un negozio d ... gazzettinonline.it TENTATO FURTO AI DANNI DI UN ANZIANO: I CARABINIERI DI LAVIS ARRESTANO UNA DONNA Tentativo di truffa ai danni di un anziano, i carabinieri di Lavis arrestano una donna è successo ieri quando con una telefonata un uomo presentatosi come co - facebook.com facebook Sorbolo Mezzani, tentato furto al supermercato per oltre 200 euro: 32enne arrestata x.com