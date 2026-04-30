Sorpresi a rubare gasolio da un furgone | avevano già riempito 5 taniche e sottratto 64 litri

Nelle prime ore di venerdì 24 aprile, i carabinieri di Nova Milanese hanno arrestato due uomini, un cittadino albanese di 24 anni e un italiano di 60 anni, perché sorpresi a rubare gasolio da un furgone. I due avevano già riempito cinque taniche e sottratto 64 litri di carburante prima dell'intervento delle forze dell'ordine. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato, con i due portati in caserma.

Nova Milanese (Milano), 30 aprile 2026 – Nelle prime ore di venerdì 24 aprile, i carabinieri della Stazione di Nova Milanese hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino albanese di 24 anni e un italiano di 60 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. L'intervento è scattato intorno alle 4 del mattino in via Calatafimi durante un servizio di pattugliamento del territorio, quando i militari hanno sorpreso i due soggetti mentre erano intenti ad armeggiare nei pressi di un furgone parcheggiato lungo la strada pubblica. Il foro . Alla vista della pattuglia, i due hanno cercato di allontanarsi frettolosamente ma sono stati raggiunti e bloccati dopo un brevissimo inseguimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpresi a rubare gasolio da un furgone: avevano già riempito 5 taniche e sottratto 64 litri Notizie correlate Leggi anche: Sorpresi in piena notte a rubare decine di litri di gasolio, arrestati Gasolio prelevato dall'autocisterna: sequestrati mille litri raccolti nelle taniche e un carico di sigaretteDue persone denunciate per appropriazione indebita, ricettazione e sottrazione fraudolenta di gasolio. Contenuti di approfondimento Si parla di: Sorpresi in piena notte a rubare decine di litri di gasolio, arrestati. Sorpresi a rubare gasolio da un furgone: avevano già riempito 5 taniche e sottratto 64 litriNova Milanese, due albanesi sorpresi in via Calatafimi da una gazzella dei carabinieri durante un servizio di pattugliamento ... ilgiorno.it Sorpreso a rubare carburante da un generatore elettrico. ArrestatoÈ stato sorpreso di notte a rubare gasolio dal serbatoio di un generatore elettrico: a tradirlo la luce della sua torcia. Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è finito così agli ... linkoristano.it