Quattro uomini provenienti dall’America Latina sono stati arrestati dai carabinieri a Moscazzano, in provincia di Cremona, dopo aver tentato di entrare in una abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine è arrivato in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti, che avevano notato comportamenti sospetti nei pressi dell’edificio. La fuga dei sospetti si è conclusa con il loro fermo in un’area vicina, dove sono stati trovati con oggetti presumibilmente rubati.

Moscazzano (Cremona), 14 maggio 2026 – Una banda di ladri sudamericani intercettata e bloccata dai carabinieri, con il prezioso contributo dei cittadini che hanno fornito utili informazioni per la loro cattura. L’allarme e la fuga. Tutto è iniziato ieri mattina, poco prima delle 10 quando una cittadina chiedeva l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri in quanto il vicino di casa le aveva appena segnalato che quattro persone si erano introdotte all’interno del cortile della sua abitazione, approfittando della sua assenza, e stavano tentando di portare a termine un furto, ma disturbati si erano dati alla fuga a bordo di una Dacia Duster di colore marrone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sorpresi a rubare in una casa di Moscazzano: arrestata la banda dei 4 sudamericani dopo una fuga rocambolesca

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