Sorprende il baby topo di spiaggia a rubargli il cellulare e viene aggredito

Mercoledì pomeriggio in piazzale Boscovoich un bambino è stato sorpreso mentre cercava di rubare un cellulare. Durante l’episodio, un adulto presente ha reagito aggredendo il bambino.

Pomeriggio agitato in piazzale Boscovoich quando, mercoledì, un baby topo da spiaggia è stato sorpreso a rubare. Ad accorgersi che il ladro stava rovistando nello zaino lasciato sulla sabbia è stato, poco dopo le 18, lo stesso proprietario che è intervenuto per bloccare il malvivente. Ne è nato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Dolmen | Épisode 04 | Série policière | avec Ingrid Chauvin & Yves Rénier | BSF

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