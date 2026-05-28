Sorprende il baby topo di spiaggia a rubargli il cellulare e viene aggredito

Da riminitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì pomeriggio in piazzale Boscovoich un bambino è stato sorpreso mentre cercava di rubare un cellulare. Durante l’episodio, un adulto presente ha reagito aggredendo il bambino.

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Pomeriggio agitato in piazzale Boscovoich quando, mercoledì, un baby topo da spiaggia è stato sorpreso a rubare. Ad accorgersi che il ladro stava rovistando nello zaino lasciato sulla sabbia è stato, poco dopo le 18, lo stesso proprietario che è intervenuto per bloccare il malvivente. Ne è nato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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