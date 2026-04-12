Un uomo di 47 anni è deceduto in piazza nel centro di Massa Carrara, davanti alla sede del Comune, dopo essere stato aggredito da un gruppo di quattro o cinque persone. L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava rimproverando alcuni giovani appartenenti a una baby gang. Dopo l'aggressione, i responsabili si sono allontanati dal luogo dell'incidente. La vittima si trovava con il figlio di 11 anni al suo fianco al momento dell'incidente.

Potrebbe essere stato un rimprovero ad aver scatenato tutta quella violenza. Certo è che un uomo, Giacomo Buongiorni, 47 anni, è morto in piazza nel centro di Massa Carrara, proprio davanti alla sede del Comune, dopo una aggressione da parte di un gruppo di 4 o 5 persone che poi sono fuggite. Ad assistere a tutta la scena il figlio della vittima, 11 anni, e la compagna dell'uomo. Unici testimoni di quanto accaduto intorno all'una di notte, quando i pochi locali della zona erano già chiusi. Giacomo è morto, a quanto pare, per aver redarguito un gruppo di giovani. "Ha detto a dei ragazzi di non rompere i vetri", riferisce il nipote del 47enne. I carabinieri sono sulle tracce degli aggressori.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, rimprovera baby gang e viene aggredito: 47enne muore davanti al figlio di 11 anni

Massa, 47enne aggredito e ucciso da una baby gang nella notte davanti al figlio di 11 anniUn uomo è morto, nella notte tra sabato e domenica, in un'aggressione davanti agli occhi del figlio di 11 anni.

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