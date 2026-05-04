Prova a recuperare il cellulare che gli è stato rubato e viene aggredito con calci e pugni in faccia

Sabato scorso in piazza della Stampa, un uomo di 37 anni di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dopo aver tentato di recuperare il cellulare che gli era stato rubato. Durante l’intervento, è stato aggredito con calci e pugni in faccia. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo sul posto.

Un 37enne marocchino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato sabato scorso in piazza della Stampa.Era quasi l’alba quando un gruppo di ragazzi è stato avvicinato in piazza da un uomo che con una scusa e un gesto veloce ha rubato il cellulare a uno dei presenti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pugni in faccia e cellulare rubato per non far chiamare i soccorsi: condannato fratello violento Benevento, morto Mario Capobianco: era stato aggredito con calci e pugniÈ deceduto all'ospedale «San Pio» di Benevento Mario Capobianco, 68 anni di Benevento, aggredito brutalmente la sera del 24 gennaio scorso al rione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Prova a recuperare il cellulare che gli è stato rubato e viene aggredito con calci e pugni in faccia; Bocciatura valida anche se i corsi di recupero sono carenti, il TAR respinge il ricorso di uno studente: Valutazione del consiglio di classe è insindacabile; Rifiuti, la svolta della Sicilia alla prova dei cantieri; Bocciatura confermata dal TAR: l'assenza di corsi di recupero non salva lo studente. Atalanta, Scamacca prova a recuperare per il big match con la JuveBergamo, 8 aprile 2026 – Parziali buone notizie per l’Atalanta: nella seduta odierna di allenamento, al centro sportivo di Zingonia, il bomber Gianluca Scamacca ha svolto parte della seduta di lavoro ... ilgiorno.it Dybala prova a recuperare per la Juve: ha aumentato i carichi, poi il provino decisivoDybala vuole esserci a tutti i costi alla partita contro la Juventus. Dalla sfida dell'Olimpico di domenica sera, scontro diretto per la zona Champions, passa un bel pezzo della stagione di entrambe ... corrieredellosport.it Equitalia Giustizia assume, concorso pubblico senza prova scritta: come candidarsi x.com La Pallacanestro Sora Farmacia Marini mette in campo una prova di maturità, cuore e identità per conquistare gara 3 e volare in finale davanti a un Pala Polsinelli gremito e trascinante. L’84-74 contro la Virtus Pomezia Basket è il risultato di una squadra cap - facebook.com facebook