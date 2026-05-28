Sono terminati i lavori di riqualificazione dei giardini di via Oberdan

I lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di via Oberdan sono stati completati. La riqualificazione riguarda le aree verdi del quartiere nel Comune di Medicina. Non sono stati forniti dettagli sui lavori svolti o sui tempi di realizzazione. La fine dei lavori è stata annunciata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali interventi futuri o modifiche aggiuntive.

Sono terminati i lavori di riqualificazione dei giardini pubblici di via Oberdan, nel Comune di Medicina. Gli interventi erano iniziati nel 2023 e oggi, giovedì 28 maggio 2026, sono stati finalmente conclusi.Tra le novità più importanti c’è sicuramente la riqualificazione e la messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Piazza 40 Martini, lavori finiti e nuova viabilità

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