Conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai | riapertura ufficiale alla cittadinanza

Sono stati completati i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai e la riapertura alla cittadinanza è avvenuta ufficialmente. La gestione dei lavori ha riguardato interventi di miglioramento e sistemazione degli spazi verdi e delle aree pubbliche. La riapertura si è svolta con una cerimonia pubblica, alla presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

Arezzo, 29, marzo 2026 – Conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai: r iapertura ufficiale alla cittadinanza. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai, che vengono oggi restituiti alla cittadinanza completamente rinnovati, più accessibili, sostenibili e valorizzati dal punto di vista paesaggistico e funzionale. L’intervento, che ha comportato un investimento complessivo di oltre un milione di euro, ha interessato una superficie articolata e diversificata: circa 2.230 mq di aree a verde, 1.785 mq in calcestruzzo drenante e 1.426 mq in pavimentazioni in pietra, con un’attenzione particolare alla qualità estetica e alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conclusi i lavori di riqualificazione dei Giardini Porcinai: riapertura ufficiale alla cittadinanza Articoli correlati Lavori al polo d'infanzia e all'asilo nido: prevista la riqualificazione dei giardiniI giardini del Polo dell’infanzia Cadore e del nido Gramsci di Copparo verranno riqualificati. Leggi anche: Al via i lavori di riqualificazione dei Giardini di Gracciano Contenuti e approfondimenti su Giardini Porcinai Argomenti discussi: Lutto in Valtiberina per la scomparsa di Athos Bernardini: aveva 96 anni. Il ritorno dei giardini Porcinai: concluso il cantiere, è il giorno del taglio del nastroPorcinai day. È il gran giorno per gli storici giardini riqualificati. Via la rete arancio del cantiere. Da oggi, domenica 29 marzo, tornano nella disponibilità degli aretini. L'inaugurazione è previs ... corrierediarezzo.it Riaperti finalmente al pubblico i Porcinai. Aree verdi e panchine: un nuovo salottoI giardini Porcinai sono tornati a nuovo splendore a una settimana dalla primavera. Due percorsi paralleli dove poter camminare ... msn.com