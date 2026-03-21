Al via i lavori di riqualificazione dei Giardini di Gracciano

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dei Giardini di Gracciano, un intervento dal valore di 170mila euro. Il progetto coinvolge il miglioramento delle aree verdi e degli spazi pubblici nel quartiere, con l’obiettivo di valorizzare un punto di riferimento per residenti e visitatori. La riqualificazione riguarda specificamente le piante, le strutture e le superfici dei giardini.

, per 170mila euro. "I giardini di Gracciano – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Marco Speranza (nella foto) – rappresentano uno spazio fondamentale per il quartiere e per tutta la città. Con questo intervento vogliamo prenderci cura di un luogo vissuto ogni giorno, restituendo qualità e sicurezza a uno spazio pubblico centrale nella vita della comunità". L’inizio è previsto per la prossima settimana. "Si tratta di un progetto concreto – prosegue Speranza – che punta non solo a riqualificare le infrastrutture, ma anche a migliorare la vivibilità complessiva dell’area, rendendola più accogliente, accessibile e adeguata alle esigenze di tutte le generazioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via i lavori di riqualificazione dei Giardini di Gracciano Articoli correlati Lavori al polo d'infanzia e all'asilo nido: prevista la riqualificazione dei giardiniI giardini del Polo dell’infanzia Cadore e del nido Gramsci di Copparo verranno riqualificati. Roma. Alfonsi: al via entro giugno lavori per riqualificazione giardini LucchinaPresentato il progetto per la riqualificazione dei giardini di Lucchina a Roma, un investimento di oltre 2,6 milioni di euro. Una raccolta di contenuti su Al via i lavori di riqualificazione dei... Temi più discussi: Al via i lavori di riqualificazione dei Giardini di Gracciano; COLLE VAL D'ELSA, RESTYLING AI GIARDINI DI GRACCIANO; Il Politeama chiude la stagione di prosa con Natalino Balasso e l’AperiAgricolo; Vallone: affidati i lavori per la passerella pedonale. Colle di Val d’Elsa, al via la riqualificazione dei giardini di GraccianoGiardini Gracciano, l'assessore di Colle di Val d'Elsa: Restituiremo alla comunità uno spazio centrale, più bello, sicuro e vivibile ... sienafree.it COLLE VAL D'ELSA, RESTYLING AI GIARDINI DI GRACCIANOPartiranno dalla prossima settimana i lavori di riqualificazione dei giardini di Gracciano, tra gli spazi pubblici più frequentati di Colle di Val d’Elsa. Un intervento atteso dai cittadini che punta ... oksiena.it Colle di Val d’Elsa, al via la riqualificazione dei giardini di Gracciano x.com #comunicazione La prossima settimana partono i lavori di riqualificazione dei Giardini di Gracciano. Nuovi vialetti, giochi, arredi urbani, cestini, potenziamento dell'illuminazione pubblica e nuovi accessi per disabili. Avanti. Passo dopo passo. #lavoripubbli facebook