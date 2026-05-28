Un uomo di 28 anni, in stato di ebbrezza, è stato accompagnato dagli agenti in ospedale dopo aver causato disordini in un bar e all’interno della struttura sanitaria. Durante il trasferimento e il ricovero, il giovane ha opposto resistenza e ha provocato lesioni a un agente. È stato quindi arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

È stato arrestato un 28enne residente in provincia di Sondrio per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dopo aver creato disordini in un bar del centro cittadino. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito a seguito di una segnalazione. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha continuato la sua condotta aggressiva anche all’interno dell’ospedale, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di lunedì 25 maggio, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento degli agenti della Questura di Sondrio presso un bar situato nel centro cittadino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sondrio, 28enne ubriaco accompagnato dagli agenti in ospedale semina il caos tra i pazienti: arrestato

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