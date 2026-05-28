Secondo un sondaggio negli Stati Uniti, il 59% degli elettori esprime dubbi sulla lucidità dell’ex presidente. La questione riguarda anche come il presunto declino cognitivo possa influire sulla gestione delle crisi internazionali. I medici intervistati hanno dichiarato che non ci sono evidenze di instabilità mentale, contrariamente alle percezioni di alcuni elettori. La discussione si concentra sulla relazione tra salute mentale e capacità di leadership.

? Domande chiave Come influisce il declino cognitivo sulla gestione delle crisi internazionali?. Perché i medici smentiscono la percezione di instabilità degli elettori?. Chi ha monitorato i 3.403 conflitti d'interesse tra politica e asset?. Come vengono usati i fondi pubblici per proteggere i resort privati?.? In Breve CREW registra 3.403 conflitti d'interesse durante il primo mandato di Trump.. Trump ha visitato i propri golf club e Mar-a-Lago oltre 500 volte.. 150 funzionari stranieri hanno soggiornato presso il Trump International Hotel di Washington D.C.. Il 48% degli intervistati Yougov ha rilevato un declino cognitivo a metà aprile.. Il 59% degli elettori americani ritiene che Donald Trump manchi della necessaria lucidità mentale per guidare, secondo i dati emersi da un’indagine condotta tra il 24 e il 28 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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