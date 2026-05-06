Sondaggio USA | il 59% dubita della lucidità mentale di Trump
Un recente sondaggio negli Stati Uniti rivela che il 59% dei partecipanti esprime dubbi sulla lucidità mentale dell’ex presidente. La questione ha attirato l’attenzione di analisti e media, soprattutto in relazione alle sue capacità di affrontare questioni internazionali. La diminuzione del consenso popolare, che si avvicina ai livelli raggiunti da un presidente di molti anni fa, alimenta discussioni sull’impatto di questa percezione sulla gestione di delicate crisi come il conflitto con l’Iran.
? Cosa scoprirai Come influisce la salute di Trump sulla gestione del conflitto iraniano?. Perché il consenso popolare è crollato ai livelli di Harry Truman?. Quanto inciderà la chiusura dello Stretto di Hormuz sul prezzo della benzina?. Chi deve gestire l'instabilità economica causata dalle decisioni della Casa Bianca?.? In Breve Il 55% degli intervistati ritiene il presidente non abbastanza sano per la carica.. Il gradimento scende al 34% con riferimenti storici ai livelli di Harry Truman.. Il 50% degli elettori prevede un aumento dei prezzi della benzina nel prossimo anno.. Il 61% degli americani teme attacchi terroristici per il conflitto con l'Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Usa, Cnn: “Americani preoccupati della salute mentale di Trump, per il 61% è diventato più imprevedibile con l’età”Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per la salute mentale di Donald Trump.
“Le libere donne”, intervista a Lino Guanciale: “Mi sento legato al personaggio di Mario Tobino. Il disagio mentale va affrontato con lucidità e senza tabù”La miniserie “Le libere donne” debutta su Raiuno in prima serata il 10 marzo con tre episodi ed è ispirata liberamente al romanzo Le libere donne di...