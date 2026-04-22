USA il 50% degli elettori teme per la salute di Trump

Un sondaggio condotto da YouGov per il settimanale Economist ha mostrato che il 50% degli elettori negli Stati Uniti è preoccupato per la salute del Presidente in carica. La ricerca ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione e ha fornito dati sulle percezioni pubbliche riguardo alle condizioni del leader nazionale. La questione ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato discussioni tra gli osservatori politici.

Un recente sondaggio condotto da YouGov per il settimanale britannico Economist ha rivelato che la metà della popolazione statunitense è preoccupata per le condizioni di salute del Presidente degli Stati Uniti. I dati analizzati su un campione rappresentativo di 2.000 persone delineano un quadro di forte incertezza tra gli elettori, con percentuali significative che indicano dubbi sia sulla stabilità mentale che sulla forma fisica di Trump. L’analisi statistica mostra come il 35% dei cittadini intervistati percepisca un declino mentale di rilievo nel leader americano, mentre un altro 13% ravvisa una flessione di tipo moderato. Solo il 32% del campione non riscontra criticità di questo genere, lasciando un ulteriore 20% di rispondenti che ha preferito non esprimere un giudizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA, il 50% degli elettori teme per la salute di Trump Black America Can’t Do This Alone… And That’s The Truth Notizie correlate Perché a Teheran c'è chi teme l'accordo tra il regime degli ayatollah e gli UsaFra gli aspetti più sconcertanti – e tragici – della situazione iraniana c’è questo: nelle manifestazioni di protesta a gennaio si sono levate spesso... Leggi anche: “La guerra degli USA in Medio Oriente spaventa la Russia di Putin: teme che dopo Khamenei tocchi a lui” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sondaggio, italiani bocciano la gestione di Trump della guerra in Iran; Trump, scontro con il Vaticano; Guerra all’Iran ‘non giustificata’ per quasi 3 europei su 5, i dati di Polling Europe Euroscope; Meloni putt..a, ha tradito gli elettori e Trump: gli insulti in tv del propagandista del Cremlino. Il piano di Trump e repubblicani per il midterm è ostacolare il voto degli elettori demTra 260 giorni potremmo ritrovarci a porci la stessa domanda che una influencer di quei tempi, Elizabeth Willing Powel, chiese a Benjamin Franklin nel 1787 dopo la Convenzione di Philadelphia ... huffingtonpost.it Usa: Trump, ‘obbligo di identificazione degli elettori al voto’Washington, 31 ago. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che emetterà un ordine esecutivo per richiedere a tutti gli elettori di presentare un documento d’identità ... affaritaliani.it Al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato negato l'accesso ai codici nucleari del suo Paese da un alto ufficiale militare statunitense. L'analista in pensione della CIA Larry Johnson ha rivelato - nel popolare programma di YouTube "Judging Freedom" - facebook.com facebook Questa la chiave. Trump apre la battaglia sulle mappe elettorali. I democratici rispondono con una mossa oltraggiosa ma che presentano come legittima per fermare la deriva. Autogol come in Iran. Perché non studi il nemico. La presunzione distrusse i dem ne x.com