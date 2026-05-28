Sondaggi politici testa a testa tra campo largo e destre | crollano M5s e Lega balzo di Vannacci

Da lanotiziagiornale.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi politici mostrano un equilibrio tra campo largo e destre, con un testa a testa che si mantiene stabile. M5s e Lega registrano un calo nei consensi, mentre Vannacci fa registrare un aumento di popolarità. La Supermedia di Youtrend per Agi conferma questa tendenza, riflettendo anche i risultati delle recenti elezioni comunali. L’analisi dei dati indica che nessuna delle due fazioni ha ancora preso il sopravvento.

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Un testa a testa che prosegue. Campo largo e destre restano sostanzialmente appaiati nella Supermedia di Youtrend per Agi: gli ultimi sondaggi confermano l’equilibrio emerso anche dalle elezioni comunali dello scorso fine settimana. Pochi i movimenti nell’ultima rilevazione, con però un paio di dati che emergono con chiarezza e che in parte potrebbero risentire anche delle amministrative. La prima certezza è che Futuro Nazionale guadagna consensi, salendo al livello più alto mai registrato da quando è stato fondato il partito di Roberto Vannacci. Secondo la Supermedia, questi voti guadagnati potrebbero derivare dal calo di tre decimi di punto registrati sia dalla Lega che dal Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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