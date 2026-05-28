Sondaggi politici testa a testa tra campo largo e centrodestra | Vannacci ruba voti alla Lega e al M5s

Nella nuova Supermedia dei sondaggi di Youtrend, il campo largo ottiene un leggero vantaggio rispetto al centrodestra. Vannacci, candidato nel campo largo, ha registrato un aumento di consensi che ha sottratto voti alla Lega e al Movimento 5 Stelle. I dati mostrano una distanza ridotta tra le due coalizioni, con il campo largo che mantiene una posizione superiore di pochi decimi di punto. La situazione rimane stabile, con variazioni minime rispetto alle rilevazioni precedenti.

Nella nuova Supermedia dei sondaggi politici di Youtrend il campo largo supera lievemente il centrodestra. Continua la perdita di consensi del Movimento 5 Stelle e della Lega (-0,3%). Sulle prossime elezioni politiche peseranno le alleanze con Azione e Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI È TESTA A TESTA – BASTA UN SOFFIO E CAMBIA TUTTO

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