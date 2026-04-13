Rosy Bindi a La7 | Silvia Salis dopo solo un anno da sindaca è già pronta a guidare l’Italia? Sono esterrefatta

Rosy Bindi ha espresso sorpresa in un intervento a La7 riguardo alle affermazioni di Silvia Salis, una giovane sindaca che, dopo un solo anno in carica, si sarebbe proposta come possibile guida del Paese. Bindi ha commentato di essere ancora un po’ esterrefatta e meravigliata davanti a questa situazione, senza entrare nel merito delle sue capacità o del suo percorso politico. La dichiarazione ha attirato l’attenzione su questa figura emergente della politica locale.

“Vi confesso che continuo ad essere un po’ esterrefatta, meravigliata, non lo so”. Così Rosy Bindi commenta a In Onda (La7) l’emergere del caso Silvia Salis come possibile nuova leader nazionale del centrosinistra: l’ex campionessa olimpica, eletta sindaca di Genova lo scorso maggio, in un’intervista rilasciata a Bloomberg, ha aperto alla possibilità di candidarsi come premier o leader dell’opposizione contro Giorgia Meloni. L’ ex ministra della Sanità nei governi Prodi, già presidente della Commissione Antimafia e figura di lungo corso nel Pd (anche se da anni critica verso la linea attuale del partito), interviene nel talk di La7 con toni di stupore e perplessità di fronte al “toto-nomi” che agita il campo largo dopo la vittoria del referendum.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rosy Bindi a La7: “Silvia Salis dopo solo un anno da sindaca è già pronta a guidare l’Italia? Sono esterrefatta” In altre parole su La7, gli ospiti del 28 marzo da Gad Lerner a Rosy BindiIl sabato sera di La7 si riaccende con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, forte del buon riscontro ottenuto nella scorsa puntata, che ha... Silvia Salis boccia le primarie del centrosinistra: «Sono sbagliate, fanno male alla coalizione. Io candidata? Sono la sindaca di Genova»La sindaca di Genova, Silvia Salis, boccia le primarie del centrosinistra annunciate da Giuseppe Conte e sostenute da Elly Schlein dopo la vittoria...