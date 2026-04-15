Recentemente sono stati pubblicati sondaggi politici che cercano di misurare l’impatto di una lista dei Riformisti, guidata dalla sindaca di Genova, nel panorama elettorale. I risultati arrivano in un momento in cui si discute delle primarie del campo largo e si ipotizza il coinvolgimento di Silvia Salis come possibile leader del settore progressista. Questi dati rappresentano le prime stime sulla presenza potenziale di questa formazione alle prossime consultazioni.

Nei giorni in cui si parla di primarie del campo largo e in cui spunta il nome di Silvia Salis per la guida del campo progressista, anche i sondaggi provano a valutare per la prima volta la reale incidenza di una lista dei Riformisti, guidata proprio dalla sindaca di Genova. È il sondaggio di Noto per la trasmissione di Rai 1, Porta a Porta, a valutare il possibile impatto di questa lista. Se i riformisti si presentassero uniti alle elezioni politiche sotto la guida di Salis, la lista verrebbe stimata al 6,5% dei voti. La conseguenza sarebbe un calo del Pd del 3,5% (scendendo al 19%), nessun effetto sui 5 Stelle che resterebbero al 13% e un guadagno di mezzo punto per Avs.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, quanto vale davvero una lista dei Riformisti guidata da Silvia Salis

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