Laos dispersi in una grotta per oltre una settimana | ritrovati vivi in 5

Cinque persone sono state trovate vive dopo essere rimaste più di sette giorni intrappolate in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun, nel Laos centrale. I dispersi erano entrati nella cavità sotterranea e sono stati individuati grazie a un intervento di soccorso che ha coinvolto squadre di emergenza. La ricerca è iniziata dopo che non erano stati più visti per diversi giorni. La grotta, con acque elevate, ha impedito l’uscita spontanea dei minatori.

Nel Laos centrale, cinque abitanti di un piccolo villaggio sono rimasti bloccati per oltre una settimana in una grotta allagata nella provincia di Xaisomboun. I soccorritori li hanno ritrovati vivi nella giornata di mercoledì. Altre due persone risultano invece ancora disperse. I sette erano entrati nella grotta il 19 maggio, ma le forti piogge hanno provocato un’ inondazione improvvisa che ha bloccato loro l’uscita, intrappolandoli. Un video pubblicato da un gruppo di soccorso thailandese coinvolto nella missione mostra il momento in cui i subacquei sono emersi dall’acqua e hanno scoperto gli abitanti intrappolati. Nel filmato, gli abitanti, che indossavano tutti una torcia frontale, erano seduti su una roccia circondata dall’acqua alluvionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Non è arrivata alcuna conferma ufficiale sulle ragioni per cui i sette siano entrati nella grotta, in una zona impervia del Laos centrale. I soccorritori sostengono che la zona si battura da cercatori d'oro x.com

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