Ricci ha spiegato che per vincere un ballottaggio bisogna essere onesti e leali, evitando inganni. Ha sottolineato che le promesse devono essere chiare e concrete, con la consapevolezza che le parole date agli elettori possano essere verificate in futuro. La sua strategia si basa sulla trasparenza e sulla coerenza tra quanto promesso e quanto realizzato. Ricci ha definito questa come la formula per ottenere il primo spareggio vinto.

Ricci, come si vince un ballottaggio? "In maniera molto semplice: si dicono le cose con molta lealtà e onesta, senza cercare di ingannare nessuno e sopratutto, sapendo che quello che si dice agli aretini, un domani si può verificare". Cos’altro? "Non fare mai promesse azzardate. E massimo rispetto per l’avversario politico, per le sue idee e la persona". Come ha vinto la sfida diretta con Rossi? "Con molta semplicità, cercando sempre di spiegare al meglio il mio programma. Mi sonodetto: se deve andare va". Che esperienza è stata? "Moralmente sono stato quasi costretto: in quel periodo ogni volta che c’era un’elezione politica o amministrativa venivano a chiedermi disponibilità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Solo promesse certe". Ricci spiega la formula del primo spareggio vinto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Italia ha vinto lo spareggio contro l’Irlanda del NordL’Italia ha superato lo spareggio contro l’Irlanda del Nord, ottenendo una vittoria che permette di proseguire la qualificazione ai prossimi Mondiali...

Milan, Cardinale spiega la sua rivoluzione ma lascia molti dubbi: che senso hanno certe mosse?Il presidente del club ha annunciato un piano di rivoluzione, includendo un aumento del budget per il mercato e nuove strategie di comunicazione.