L’Italia ha vinto lo spareggio contro l’Irlanda del Nord
L’Italia ha superato lo spareggio contro l’Irlanda del Nord, ottenendo una vittoria che permette di proseguire la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla nazionale italiana, che ora si prepara alle prossime sfide per ottenere il pass ufficiale alla manifestazione internazionale. La qualificazione dipenderà dai successivi incontri e dai risultati delle altre squadre coinvolte.
È già un passo avanti rispetto all'ultima volta, ma per tornare ai Mondiali di calcio dovrà vincere la finale di martedì Nella sera di giovedì 26 marzo l’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord il primo dei due spareggi per i Mondiali maschili di calcio del 2026, che si giocheranno dall’11 giugno tra Messico, Canada e Stati Uniti. Per ora, però, non sappiamo ancora se si giocheranno con o senza l’Italia: questa era infatti solo la semifinale degli spareggi; la finale sarà martedì 31 marzo e l’Italia la giocherà in trasferta contro la vincente della partita tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, che ancora stanno giocando i tempi supplementari. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Articoli correlati
Leggi anche: A Bergamo appuntamento con la storia: l’Italia contro l’Irlanda del Nord nel primo spareggio Mondiale
Italia-Irlanda del Nord, semifinale spareggio Mondiali 2026 - Copertina SkyÈ il momento della verità per gli Azzurri di Gennaro Gattuso : giovedì la Nazionale italiana scende in campo per il playoff di qualificazione ai...
Perché l'Italia fa così tanta fatica E contro l'Irlanda del Nord...
Aggiornamenti e notizie su L'Italia ha vinto lo spareggio contro...
Temi più discussi: Italia - Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita di playoff · Calcio oggi; Il portiere gioca in terza serie inglese, ma... Italia, ecco cosa temere dell'Irlanda del Nord; Italia vs Irlanda del Nord: un'occasione per dimenticare la Disfatta di Belfast. Cosa è successo nel 1958; Mondiali, bivio Italia. Gattuso: 'Giochiamo con il dente avvelenato'.
Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff!Leggi su Sky Sport l'articolo Italia-Irlanda del Nord 2-0, gol e highlights: Tonali-Kean, Italia in finale playoff! sport.sky.it
L’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del NordMa è solo a metà dell'opera: ora la attende una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, che stanno ancora pareggiando ... ilpost.it
L’Italia batte l’Irlanda del Nord e si qualifica per la finale dei playoff per i Mondiali 2026 facebook
Dalle 20:45 l’Italia gioca contro l’Irlanda del Nord la prima delle (si spera) due partite degli spareggi per i Mondiali maschili di calcio, che non gioca dal 2014. Qui, da ora fino a fine partita, un live di commento e contesto: x.com