L’Italia ha superato lo spareggio contro l’Irlanda del Nord, ottenendo una vittoria che permette di proseguire la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla nazionale italiana, che ora si prepara alle prossime sfide per ottenere il pass ufficiale alla manifestazione internazionale. La qualificazione dipenderà dai successivi incontri e dai risultati delle altre squadre coinvolte.

È già un passo avanti rispetto all'ultima volta, ma per tornare ai Mondiali di calcio dovrà vincere la finale di martedì Nella sera di giovedì 26 marzo l’Italia ha vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord il primo dei due spareggi per i Mondiali maschili di calcio del 2026, che si giocheranno dall’11 giugno tra Messico, Canada e Stati Uniti. Per ora, però, non sappiamo ancora se si giocheranno con o senza l’Italia: questa era infatti solo la semifinale degli spareggi; la finale sarà martedì 31 marzo e l’Italia la giocherà in trasferta contro la vincente della partita tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, che ancora stanno giocando i tempi supplementari. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Italia ha vinto lo spareggio contro l’Irlanda del Nord

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