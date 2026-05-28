Solo le radio regionali supportano Amici 25 | l’unica eccezione è Elena D'Elia con A parte me
A dieci giorni dalla finale di Amici 25, nessun concorrente del programma si trova nella Top 50 dell'airplay italiano, che include principalmente radio locali e regionali. L’unica eccezione è Elena D’Elia con il brano “A parte me”, che riceve supporto esclusivamente dalle radio regionali. Gli altri concorrenti, tra cui Lorenzo Salvetti e Angie, hanno passaggi radiofonici limitati e non sono presenti nella classifica generale.
Nessun concorrente di Amici 25 nella Top 50 generale dell'airplay italiano. Tutti i passaggi radiofonici, per lo più locali e regionali, di Lorenzo Salvetti, Angie ed Elena D'Elia a 10 giorni dalla finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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