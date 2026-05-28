Solo le radio regionali supportano Amici 25 | l’unica eccezione è Elena D'Elia con A parte me

Notizia in breve

A dieci giorni dalla finale di Amici 25, nessun concorrente del programma si trova nella Top 50 dell'airplay italiano, che include principalmente radio locali e regionali. L’unica eccezione è Elena D’Elia con il brano “A parte me”, che riceve supporto esclusivamente dalle radio regionali. Gli altri concorrenti, tra cui Lorenzo Salvetti e Angie, hanno passaggi radiofonici limitati e non sono presenti nella classifica generale.