Elena D’Elia, nota per la sua partecipazione a #Amici25, ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “A parte me – Radio Edit”. Il brano, distribuito da Warner Records attraverso l’etichetta Oyà, è stato reso disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 22 maggio ed è già in rotazione radiofonica. La cantante torna con un pezzo che mette in evidenza un tono intenso e coinvolgente, seguendo il successo ottenuto durante il suo percorso televisivo.

ROMA – Dopo il grande successo ottenuto durante il suo percorso ad #Amici25, (OyàWarner Records), il nuovo e intenso singolo in rotazione e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 maggio. Il brano fa parte dell’Ep “Non è mica fantasia”, in uscita il 29 maggio in tutti i digital store e il 12 giugno presso tutti i rivenditori nella versione fisica. Una ballad, profonda e intima, nata dalla collaborazione con AMARA, autrice del testo, e dalla produzione di Michele Canova per la versione radio edit: un intreccio di delicatezza ed emozione che dà voce alla solitudine, alle fragilità nascoste e a quel bisogno universale di sentirsi accolti, compresi e sostenuti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Elena D’Elia torna con “A parte me – Radio Edit”

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