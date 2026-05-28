Ogni estate, albergatori, ristoratori, gestori di stabilimenti balneari e imprenditori del settore turistico segnalano l’aumento dei contratti stagionali e la difficoltà di trovare lavoratori con paghe adeguate. Le imprese chiedono salari più dignitosi per attrarre e mantenere il personale. La situazione si ripete ogni anno, senza variazioni significative, con le aziende che lamentano la carenza di risorse umane e le condizioni di lavoro spesso considerate insufficienti.

Come ogni estate, riecco andare in scena lo stesso copione. Albergatori, ristoratori, gestori di stabilimenti balneari e imprenditori del turismo denunciano l’“emergenza stagionali ”. Camerieri introvabili, bagnini irreperibili, cuochi fantasma. Da Nord a Sud il refrain è identico: i giovani non hanno voglia di lavorare, preferiscono stare a casa, manca lo spirito di sacrificio. Per anni il bersaglio perfetto è stato il Reddito di cittadinanza, indicato come il grande disincentivo al lavoro stagionale. Eppure i numeri, per chi si è preso la briga di leggerli, raccontano un’altra storia: proprio mentre tale misura è stata in vigore gli stagionali sono passati da 655mila a oltre un milione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Solito copione sugli stagionali: basterebbero paghe dignitose

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Politiche sociali, 8 milioni per abitazioni dignitose agli stagionali agricoliLa Regione siciliana ha deciso di destinare otto milioni di euro per garantire abitazioni dignitose ai lavoratori stranieri stagionali impiegati nel...

Lukaku, il solito copione: scappa e fa terra bruciata. Anche a Napoli finisce malissimoLa relazione tra il calciatore e il club napoletano si è conclusa in modo definitivo, segnando un’ulteriore tappa di un comportamento già noto.