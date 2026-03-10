Politiche sociali 8 milioni per abitazioni dignitose agli stagionali agricoli

La Regione siciliana ha deciso di destinare otto milioni di euro per garantire abitazioni dignitose ai lavoratori stranieri stagionali impiegati nel settore agricolo. La misura mira a migliorare le condizioni di alloggio di chi lavora in questa regione durante la stagione, affrontando il problema del disagio abitativo che colpisce questa categoria di lavoratori.

La Regione siciliana rafforza il proprio impegno nel contrasto al disagio abitativo che colpisce i lavoratori stranieri stagionali impiegati nel comparto agricolo. L’Isola è tra le cinque regioni del Mezzogiorno destinatarie di un investimento complessivo di oltre 31 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e integrato dai fondi Fami 2021-2027 e Fse+ 2021-2027, per avviare interventi strutturali volti a superare gli insediamenti informali e migliorare le condizioni di vita e inclusione dei lavoratori più vulnerabili. In base alla convenzione firmata tra il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione siciliana, assessorato delle Politiche sociali e famiglia, per l’avvio degli interventi infrastrutturali previsti dal programma Su. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Disagio abitativo dei lavoratori agricoli stagionali: quasi 8 milioni per alloggi dignitosi nelle aree agricoleLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno nel contrasto al disagio abitativo che colpisce i lavoratori stranieri stagionali impiegati nel...

L’Unione dei Comuni . Il bilancio di previsione: "Per le politiche sociali investiamo oltre 9 milioni"di Ylenia Cecchetti EMPOLESE VALDELSA Nove milioni di euro per le politiche sociali: è anche da qui che passa il bilancio di previsione 2026–2028...

Approfondimenti e contenuti su Politiche sociali

Temi più discussi: Bando da 8 milioni per il welfare aziendale; POLITICHE SOCIALI, MORFINO (M5S): IN SICILIA E A PALERMO MILIONI DI EURO BLOCCATI; Crescita e servizi ma senza debito; Il Bilancio piccolo piccolo del Governo Meloni.

Fondi per non autosufficienza e politiche sociali: quasi 55 milioni all’Emilia-RomagnaIl via libera ai fondi deriva dall’accordo Stato-Regioni e al riparto concordato in Conferenza delle Regioni di oltre 723 milioni a livello nazionale per il 2018. Sono risorse che serviranno anche a ... quotidianosanita.it

Ambiti territoriali: 55 milioni non rendicontati. Più controllo sulla spesa socialeNon c'è spending review migliore del controllo sulla qualità della spesa. Abbiamo avviato, ormai già da due anni, un percorso amministrativo volto al monitoraggio di somme assegnate agli Ambiti ... regione.campania.it

ACIREALE, AVVIATO IL PROGETTO “UNA CASA PER TE”: NUOVE OPPORTUNITÀ DI HOUSING TEMPORANEO PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ. (redazione) Il sindaco Roberto Barbagallo e l’assessore alle Politiche Sociali Valentina Pulvirenti annuncia - facebook.com facebook

Don Ciotti, 'contro le mafie servono cultura e politiche sociali'. A Torino il corteo di Libera il 21 marzo, 'importante ogni presenza' #ANSA x.com