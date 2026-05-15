La relazione tra il calciatore e il club napoletano si è conclusa in modo definitivo, segnando un’ulteriore tappa di un comportamento già noto. La rottura, questa volta, si è verificata dopo una serie di incomprensioni e atteggiamenti che hanno portato alla fine del rapporto. Le dinamiche tra le parti si sono fatte sempre più tese, fino a culminare con l’interruzione definitiva del contratto. La vicenda si inserisce in un quadro di frequenti tensioni tra l’atleta e le società per cui ha giocato.

? In Sintesi La rottura totale tra Romelu Lukaku e il Napoli non è un fulmine a ciel sereno, ma l’ennesima replica di un copione comportamentale ben noto. Dopo aver vinto lo Scudetto un anno fa, il belga ha svuotato l’armadietto a Castel Volturno lasciando dietro di sé solo macerie umane. Il rifiuto di rientrare in Italia ad aprile ha generato una profonda delusione in Antonio Conte, il suo più grande estimatore, e ha portato a un gelo totale con i compagni di squadra (un vero e proprio “ghosting” simile a quello riservato a Lautaro Martinez ai tempi dell’ Inter ). Da Manchester a Londra, passando per Milano e ora Napoli: Lukaku si conferma un giocatore capace di vincere, ma incapace di chiudere i rapporti senza strappi violenti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Lukaku, il solito copione: scappa e fa terra bruciata. Anche a Napoli finisce malissimo

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