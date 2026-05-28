Solidarietà i Tortai donano 2mila euro all' associazione Autismo Livorno

Da livornotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Tortai Livornesi Cna hanno donato 2.000 euro all’associazione Autismo Livorno. La somma deriva dal ricavato di un evento promosso per il 5e5Day, dedicato alla sensibilizzazione. La donazione mira a sostenere le attività dell’associazione sul territorio.

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Promessa mantenuta per l’Associazione Tortai Livornesi Cna che ha donato parte del ricavato dall’iniziativa di promozione 5e5Day all’associazione Autismo Livorno per sostenerne le iniziative sul territorio. Una delegazione, composta dal presidente Fabio Forti, Giuliano Chiappa e Rossella Casotti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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