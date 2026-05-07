Borgomanero gli studenti corrono per solidarietà | raccolti oltre 2mila euro
Giovedì 7 maggio il campo sportivo comunale di Borgomanero ha ospitato la "Corsa contro la fame". L'evento è stato promosso dal consiglio comunale dei ragazzi della scuola media Gobetti, parte dell'Istituto comprensivo Borgomanero 1, con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare ai bambini.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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