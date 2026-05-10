Cervia Run | sport e solidarietà donano 2.850 euro ad Ageop

La corsa di Cervia si è conclusa con la raccolta di 2.850 euro, destinati a sostenere i piccoli pazienti. L’evento ha visto coinvolti atleti e volontari, unendo sport e solidarietà. La collaborazione tra organizzatori e associazioni locali ha permesso di raccogliere i fondi, che ora saranno impiegati per progetti dedicati ai bambini malati. L’iniziativa ha attirato numerosi partecipanti e sostenitori, rafforzando il legame tra comunità e solidarietà.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati concretamente i fondi raccolti per i piccoli pazienti?. Chi ha reso possibile la collaborazione tra sport e accoglienza bolognese?. Quale impatto avrà questa donazione sulle famiglie ospitate in Casa Siepelunga?. Come ha fatto una corsa podistica a generare fondi per Cerviaman?.? In Breve Riccardo Ricciputi e Silvia Bernardi hanno assistito alla consegna a Bologna.. Il notaio Massimiliano Lorenzi ha donato personalmente un assegno per l'associazione.. La camminata ludico-motoria ha generato altri 900 euro per Cerviaman.. I fondi Ageop sosterranno l'ospitalità presso la struttura di via Siepelunga.. A Bologna, presso la struttura di via Siepelunga, i responsabili di Casa Siepelunga hanno ricevuto un assegno da 2.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia Run: sport e solidarietà donano 2.850 euro ad Ageop ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cervia Run 2026, beneficenza per Ageop: consegnato un assegno da 2.850 euro Ciccio Riccio Run 2026: sport, storia e solidarietà in scena a Cellino San MarcoCELLINO SAN MARCO - Domenica 19 aprile prossimo le strade di Cellino San Marco si animeranno per la Ciccio Riccio Run (Run4Leo), edizione 2026, una... Aggiornamenti e dibattiti Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cervia Run, sport e solidarietà: donati 2.850 euro ad Ageop; Cervia Run, sport e solidarietà: donati 2.850 euro ad Ageop; Ravenna-Lugo - Nordic Walking a Cervia due giorni di corsi base anche a maggio; Cerviaman e Rumours di nuovo insieme con una camminata a sostegno del progetto per Pietro.