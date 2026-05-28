Solidarietà che si fa cura | donato un ecografo al reparto di cardiologia del Dea

Un ecografo cardiologico è stato consegnato al reparto di Cardiologia “Don Tonino Bello” di Lecce dall’associazione “Cuore e mani aperte” OdV. La strumentazione, di ultima generazione, sarà utilizzata per esami e diagnosi più precise. La donazione rappresenta un gesto di solidarietà verso la sanità pubblica e mira a migliorare le prestazioni cliniche del reparto.

LECCE - Un nuovo importante gesto di solidarietà e vicinanza alla sanità pubblica è stato compiuto dall’associazione “Cuore e mani aperte” OdV che ha donato al reparto di Cardiologia “Don Tonino Bello” di Lecce un ecografo cardiologico, strumentazione altamente innovativa destinata a supportare. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un ecografo portatile con tablet donato al Servizio Dialisi dell’ospedale di RiccioneUn ecografo portatile con tablet è stato donato al Servizio Dialisi dell’ospedale “Ceccarini” di Riccione dal Rotary Club Riccione ‘Perla Verde’.

Reparto di Urologia del San Pio, una paziente: “Mi avete donato qualcosa che va oltre le terapie”Una paziente ha scritto una lettera indirizzata al Reparto di Urologia dell’Ospedale San Pio, in cui esprime gratitudine per l’assistenza ricevuta.

Temi più discussi: Caregiver Day 2026 a Riccione: camminata solidale, momenti di incontro, informazione e condivisione per valorizzare e sostenere chi si prende cura degli altri; La danza incontra la solidarietà: Aretè presenta Cloud Dancer, una serata di arte, emozione e impegno sociale; Regala un sorriso 2026 Appuntamento di solidarietà sabato 13 giugno Impianti sportivi a Roreto di Cherasco; Musica, candele e solidarietà per sostenere le cure palliative.

Solidarietà che si fa cura: donato un ecografo al reparto di cardiologia del DeaNuovo gesto di generosità dell’associazione Cuore e mani aperte con una strumentazione innovativa destinata a supportare l’attività clinica e diagnostica del reparto ... lecceprima.it

La maternità ti fa mai sentire come se avessi perso te stessa? reddit

Solidarietà: Società San Vincenzo De Paoli, a Pergine Valsugana una giornata dedicata al Tempo della curaPrendersi cura dell’altro attraverso la speranza testimoniata come dono di sé. Questo il senso della giornata organizzata dalla Federazione nazionale italiana Società di San Vincenzo De Paoli Odv ... agensir.it