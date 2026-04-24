Una paziente ha scritto una lettera indirizzata al Reparto di Urologia dell’Ospedale San Pio, in cui esprime gratitudine per l’assistenza ricevuta. La donna afferma di aver ricevuto un trattamento che ha superato le sue aspettative, sentendosi riconoscente per l’aiuto e l’attenzione dimostrata dal personale. La nota è stata pubblicata dopo che la donna ha inviato il suo messaggio, che ha una durata di circa quattro minuti di lettura.

Tempo di lettura: 4 minuti Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da una paziente al Reparto di Urologia dell’Ospedale San Pio. “ Ci sono esperienze che attraversano la vita in silenzio, ma lasciano un segno profondo, indelebile. Non si dimenticano, non si dissolvono con il tempo, perché vivono dentro di noi come memoria viva di ciò che abbiamo provato e, soprattutto, di chi abbiamo incontrato lungo il cammino. Il mio percorso nel vostro reparto è una di queste esperienze, e resterà per sempre custodito nel mio cuore. Sono arrivata per affrontare un intervento al rene con paura, incertezza e una fragilità che faticavo persino a riconoscere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Reparto di Urologia del San Pio, una paziente: “Mi avete donato qualcosa che va oltre le terapie”

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