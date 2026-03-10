Un ecografo portatile con tablet donato al Servizio Dialisi dell’ospedale di Riccione

Un ecografo portatile con tablet è stato donato al Servizio Dialisi dell’ospedale “Ceccarini” di Riccione dal Rotary Club Riccione ‘Perla Verde’. La cerimonia di consegna si è tenuta nella sala riunioni “Boorman” dello stesso ospedale, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti del club. La donazione mira a migliorare le attività cliniche e le diagnosi del reparto.

L'acquisto dell'apparecchiatura grazie a Rotary Club Perla Verde insieme a 'Due Cuori, un Tandem': "Uno strumento che ci aiuterà a migliorare l'assistenza ai nostri pazienti" La dotazione strumentale del Servizio Dialisi dell'Ospedale "Ceccarini" di Riccione si arricchisce di un ecografo portatile con tablet grazie alla donazione da parte del Rotary Club Riccione 'Perla Verde', la cui cerimonia di ringraziamento si è svolta nella sala riunioni "Boorman" dello stesso ospedale. Si tratta di un ecografo portatile lineareconvesso doppia testa wireless Viatom, donato insieme ad un tablet 10'' 64GB Wifi da dedicare all'attività di sorveglianza degli accessi vascolari per i pazienti in dialisi a Riccione.